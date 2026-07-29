Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Роботы помешали рождаемости. Китайские разработчики чуть ли не каждый месяц удивляют публику новыми результатами творчества: то машины бегут полумарафон, то сражаются друг с другом на ринге, но одновременно возникают и новые опасения. Китайские власти решили ввести новые правила для антропоморфных ИИ-сервисов и ограничить виртуальные романы.

Компании обязаны проследить, чтобы сервисы не слишком угождали пользователям и не подталкивали их к эмоциональной зависимости и уходу от реальных социальных связей. Чат-ботам запрещается создавать и развивать романтические отношения с несовершеннолетними. Крупные платформы — ByteDance, Alibaba Group, Tencent и другие — теперь обязаны убрать функции кастомизации ИИ-бойфрендов и подружек либо радикально ослабить их эмоциональную вовлеченность. Компании уже закрывают популярные функции чат-ботов-спутников, и это вызывает волну расставаний в китайских соцсетях.

Пользователи жалуются на утрату значимой эмоциональной опоры, сравнивая это с реальным горем. Власти Китая утверждают, что длительное общение с симпатичным искусственным интеллектом подрывает навыки эмпатии, способность к разрешению конфликтов и мотивацию к офлайн-отношениям, особенно у молодежи. При помощи ограничений планируется стимулировать создание традиционных семей и рост рождаемости.

Таким образом, Пекин начинает формировать некий моральный кодекс в отношении машин и людей. С одной стороны, в развитие технологий вкладывается масса ресурсов, с другой — начинается новое регулирование, которое прежде просто не требовалось. Однозначный плюс в том, что весь мир будет с любопытством наблюдать за такими примерами и искать необходимый всем баланс.

Яна Лубнина