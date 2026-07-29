Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Orient-Express Фото: Orient-Express

Бельгиец Жорж Нагельмакерс, потомок одного из богатейших банкирских семейств Европы, был человеком амбициозным. Приехав в Штаты в 1867 году, он не оценил удобства знаменитых пульмановских вагонов, мол, «бедненько, хоть и чистенько», и решил показать миру, как должен выглядеть настоящий комфортный поезд.

Воплощением мечты стал «Восточный экспресс», стартовавший из Парижа в Константинополь в октябре 1883-го. Роскошь, конечно, зашкаливала: горячая вода и центральное отопление, лионский бархат и испанская кожа, шелковое белье и серебряные приборы. Курительный салон и ресторан высокой кухни. И, конечно, звездные пассажиры: король Бельгии Леопольд II, царь Болгарии Фердинанд I и его сын Борис III, император Австро-Венгрии Франц Иосиф I и, конечно, английская писательница Агата Кристи, прославившая поезд в веках.

Увы, с годами богатые пассажиры предпочли личные самолеты, и «Восточный экспресс» совершил свой последний рейс в 1977 году. Вот так скорость убила мечту.

Павел Шинский