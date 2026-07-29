Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Лето уже давно перевалило за экватор, и самое время присмотреться к осенним выставкам. Их в этом сезоне будет множество — в городах Европы и Америки. Начнем с соотечественника. Мне довелось знать Марка Шагала через одно рукопожатие, и, помнится, злые языки уверяли, что французским он владел не слишком хорошо, а до конца жизни бодро беседовал на русском и идише. Впрочем, возможно, это всего лишь миф. Тем не менее исследователи творчества художника выделяют три главные составляющие его художественного метода: русский авангард, еврейские традиции и французское искусство — в любой последовательности.

Выставка, которая откроется в октябре в бельгийском Монсе, называется «Марк Шагал. Matiеres», то есть «Материалы». В центре экспозиции — ключевые темы творчества мастера: изгнание, любовь, религия и культурные корни. А в итальянском городке Пьеве-ди-Кадоре, расположенном на севере области Венето, до середины октября проходит выставка, посвященная здешнему уроженцу, — «Tiziano e il Paesaggio». Тициан Вечеллио действительно родился в этой горной долине и провел здесь первые годы жизни. Сегодня в регионе хранится несколько его работ.

Главная часть экспозиции, посвященной зарождению европейского пейзажа, — три крупные картины художника, предоставленные музеями Рима, Бергамо и Венеции: «Крещение Христа», «Орфей и Эвридика» и «Святой Иоанн Креститель». Они будут показаны рядом с тридцатью современными Тициану гравюрами и рисунками. Сам проект подготовлен к зимней Олимпиаде 2026 года в Кортина-д’Ампеццо, которая находится совсем рядом.

Наконец, еще один заметный осенний проект пройдет в немецком Франкфурте. В сентябре в музее с названием Liebieghaus Skulpturensammlung откроется выставка «Мария Магдалина. Sin. Pray. Love» («Греши, молись, люби»). Экспозиция объединит более 100 произведений — живопись, скульптуру и графику — от Средневековья до наших дней. Все они посвящены Марии Магдалине — фигуре, которую исследователи называют одной из важнейших в истории мирового искусства. Цель выставки — показать, как образ Марии Магдалины менялся на протяжении веков под влиянием религиозного, социального и художественного контекста.

Дмитрий Буткевич