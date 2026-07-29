«Болельщики признали его величайшим игроком в истории клуба»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jason Cairnduff / Reuters Фото: Jason Cairnduff / Reuters

В различных рейтингах, которые расставляют по ранжиру полевых игроков, сыгравших за один клуб больше всех матчей, первую строчку обычно занимает центральный защитник из Северной Ирландии Ноэль Бейли. И это неудивительно: 25 сезонов за один и тот же клуб «Линфилд» и 113 матчей в футболке этой команды могут впечатлить кого угодно. Если не считать вратарей, это абсолютный рекорд.

Но если учитывать футболистов, которые в течение карьеры стали по-настоящему великими, то первая строчка, конечно, останется за представителем Уэльса Райаном Гиггзом. Он провел всю карьеру в «Манчестер Юнайтед»: 963 официальных матча во всех турнирах за такой клуб сделали его любимцем целого поколения болельщиков. Они прозвали игрока Валлийским волшебником. Он начинал как яркий скоростной крайний полузащитник, потом, когда с возрастом скорость ушла, сместился в центр и раздавал передачи, что все равно не мешало ему забивать голы.

Игрок стал первым и пока единственным, кто забивал в Премьер-лиге Англии 21 сезон подряд. Первым, кто сделал это в одиннадцати подряд розыгрышах Лиги чемпионов. Первым, кто выиграл с клубом тринадцать чемпионских титулов. В 2011 году болельщики «Манчестер Юнайтед» признали его величайшим игроком в истории клуба. Ну и, конечно же, он был удостоен титула ордена Британской империи на церемонии в Букингемском дворце, попав в итоге в список «Сто легенд элитной Английской футбольной лиги».

Гиггз завершил карьеру в 2014-м. Как тренер он не состоялся, хотя пару лет работал со сборной Уэльса. Конечно, он не был паинькой — скандалы о внебрачных связях периодически будоражили футбольный мир. Но пока среди по-настоящему великих футболистов, верных клубу, сравниться с ним может, пожалуй, только Паоло Мальдини, который всю жизнь играл за «Милан». Но это уже совсем другая история.

Владимир Осипов