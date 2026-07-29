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Вот, как говорится, и дожили: на серийных Audi теперь есть не только возможность говорить по телефону без помощи рук, но и функция hands-free driving. 29 июля состоялась премьера нового флагманского кроссовера марки — Audi Q9. На скорости до 130 км/ч водитель может не держаться за руль, машина будет ехать сама. Правда, возможность такая будет не везде, а лишь на отдельных дорогах в Германии, США и Канаде.

Хочешь ехать быстрее — потрудись сам. А ехать новый кроссовер может очень быстро. Базовая версия оснащается бензиновым битурбированным V6, развивающим 429 л.с. Спортивная версия Audi SQ9 несет под капотом четырехлитровый V8 мощностью 591 л.с. и способен ускориться до «сотни» всего за 3,8 секунды. Работают моторы в паре с 8-ступенчатой коробкой передач и системой полного привода quattro. Разумеется, у кроссовера есть пневмоподвеска, способная поднимать и опускать кузов над дорогой в диапазоне 9 см.

Что еще важно знать: Audi Q9 не просто большой, а очень большой автомобиль. Длина кузова — 5,3 м. То есть кроссовер крупнее, чем Mercedes-Benz GLS, ну или чем Lixiang L9, если вы больше привыкли к такому эталону. В салоне три ряда сидений и семь мест. Но в качестве опции возможна шестиместная версия, где во втором ряду будут два «капитанских» кресла. В базовой версии предусмотрена панорамная крыша площадью 1,5 кв. метра – самая большая в классе – и аудиосистема Bang & Olufsen.

Audi всегда удивляла своими экспериментами в светотехнике – была в числе первых, кто внедрял в фары диоды, а потом и лазер. Не стал исключением и новый кроссовер, волшебным фарам которого в релизе посвящена объемная глава с техническими схемами.

Производство Audi Q9 и Audi SQ9 начнется на заводе марки в Братиславе уже в конце нынешнего лета. Но заказы на новую модель открыты уже сегодня, а первые поставки европейским дилерам начнутся в ноябре. Стартовая цена в Старом Свете на версию Q9 TDI составит €108,4 тыс.

Дмитрий Гронский