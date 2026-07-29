Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Huawei Фото: Huawei

Российская розница открыла предзаказ на свежую линейку смартфонов Huawei — Pura 90s. Также вместе с этим начались продажи наушников FreeClip 2 S. Одна из ключевых особенностей флагмана мобильной линейки, модели Pro Max, — телеобъектив на 200 Мп с крупным сенсором. Он способен снимать и обрабатывать RAW-кадры в полном разрешении при съемке на 20-кратном зуме.

Для подобной работы инженеры добавили стабилизацию уровня CIPA 7.0 — она должна удерживать кадр от смазывания. Также в блоке камер есть модуль на 50 Мп с RYYB-матрицей, 40 Мп ширик и 13 Мп фронталка. За точность цветопередачи фото и видео отвечает вторая версия движка XMAGE.

Дисплей Pura 90s разработчики защитили стеклом Kunlun с антибликовым покрытием. Оно, по заверениям производителя, снижает блики до 70%, дает больше контраста на солнце и лучшую стойкость к царапинам и отпечаткам. Вся цепочка обработки фото построена на ИИ-инструментах. Один из них, «Композиция», подсказывает, как выстроить кадр; «Удаление бликов» наводит чистоту там, где на изображении есть стекла и экраны; а «Перемещение» позволяет тасовать объекты прямо на снимке.

Под капотом у всей линейки Pura 90s — батарея на 6000 мАч. Версия Pro заряжается по проводу с мощностью до 66 Вт, а Pro Max — до 100 Вт. Обновленный голосовой ассистент Celia — впервые с поддержкой русского языка — готов взять на себя роль секретаря и чернового копирайтера. Он может отвечать на вопросы, управлять задачами и генерировать тексты для повседневной переписки.

Для тех, кто подбирает смартфон к яркому гардеробу, создатели предусмотрели два любопытных варианта расцветок: розово-зеленый, названный официально «Свежесть летнего дня», и оранжевый, который по документам проходит как «Энергия солнца». Разбег цен на мобильные новинки Huawei составляет от 64 990 руб. до 94 990 руб.

Александр Леви