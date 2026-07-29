Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Линии, кружочки и другие каракули, которые начинают безудержно заполнять наши блокноты во время совещаний, — не бесполезное искусство и не только способ скоротать время. Я нашла несколько исследований с 2009 года, которые поднимают тему такого рисования. Например, в одном эксперименте участники слушали монотонную речь и закрашивали простые фигуры. В итоге они запомнили почти на треть больше информации, чем остальные.

Однако в 2025 году авторы большого обзора по этой теме резюмировали: пока нет убедительных доказательств, что неосознанные рисунки улучшают когнитивные функции. Зато есть свидетельства: они положительно влияют на эмоциональное состояние — снижают напряжение, помогают расслабиться и поддерживают настроение. Это работает как элемент саморегуляции: когда у мозга слишком мало стимулов, он ищет способы не отключиться.

Простые повторяющиеся движения рукой становятся своеобразным фоном, который помогает поддерживать оптимальный уровень возбуждения нервной системы. Это похоже на привычку крутить ручку в руках, постукивать ногой или перебирать четки. Разные ученые при этом по-своему понимают слово «каракули», поэтому однозначных выводов пока нет.

А вот с интерпретацией неосознанного творчества все гораздо сложнее. В популярной психологии любят утверждать, что круги означают стремление к гармонии, квадраты — потребность в контроле, стрелки — амбиции, спирали — зацикленность на себе, а сердечки — влюбленность. Звучит красиво и романтично, но научных доказательств таким трактовкам нет.

Анна Кулецкая