Умер актер из «Игры престолов» и «Доктора Кто» Том Чадбон

Британский актер Том Чадбон умер в возрасте 80 лет, сообщает Mirror. Актер известен по ролям в сериалах «Игра престолов» и «Доктор Кто».

Том Чадбон скончался в прошедшие выходные, уточнили в компании Fantom Events, клиентом которой он был. Какие-либо подробности не приводятся. «Том был хорошо знаком многим благодаря многочисленным ролям в телесериалах и фильмах... С ним всегда было приятно и легко работать, и мы выражаем соболезнования его семье в это скорбное время»,— добавили в компании.

Том Чадбон начал карьеру в 1960-х годах, на его счету более 80 ролей. В «Игре престолов» он сыграл септона Мейнарда, который тайно поженил Рейгара Таргариена и Лианну Старк. Актер появился в двух эпизодах сериала «Доктор Кто» (в 1979 и 1986 годах). Помимо этого он снимался в фильмах «Тэсс» (1979 год), «Казино Рояль» (2006), а также в сериалах «Чисто английское убийство» (1984–2010), «Пуаро» (1989–2013), «Мемуары Шерлока Холмса» (1994), «Война Фойла» (2002–2015), «Агата Рэйзин» (2014), «Чисто английские убийства». Кроме того, Том Чадбон играл в театре и участвовал в радиоспектаклях.