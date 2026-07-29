Чем известна новая глава Удмуртии Ольга Абрамова

Глава Удмуртии Александр Бречалов досрочно ушел в отставку по собственному желанию. Врио назначили советника министра сельского хозяйства России Ольгу Абрамову. Подробности биографии чиновницы — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Абрамова

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ Ольга Абрамова

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Абрамова Ольга Викторовна родилась 23 ноября 1981 года в селе Сигаево Сарапульского района Удмуртской Республики. Окончила МЭСИ по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».

В 2001–2003 годах работала техником на Сарапульском комбинате хлебопродуктов, после возглавила заочное отделение Сарапульского аграрно-экономического колледжа. В 2006–2008 годах работала главным экономистом агропромышленной компании «Удмуртия», в 2008-м заняла пост гендиректора предприятия.

В 2009 году прошла переподготовку по направлению «финансы» федеральной программы подготовки управленческих кадров в Удмуртском государственном университете, после возглавила отдел экономики минсельхоза Удмуртии. В 2011 и 2012 годах проходила переподготовку по программам «Государственное и муниципальное управление» и «Основы юриспруденции и российского законодательства».

В 2012–2014 годах — руководитель секретариата зампреда правительства Удмуртии. В 2014–2016 годах работала в агропромышленной компании ООО «Комос Групп», после возглавила агрокомплекс «Бабинский».

В 2018 году пришла в правительство Удмуртии на должность министра сельского хозяйства. В 2020-го повышена до зампреда правительства, сохранив должность главы минсельхоза. В 2021 году покинула пост министра, оставшись вице-премьером, курирующим сельское хозяйство. В 2023-м сменила Константина Сунцова на посту первого вице-премьера. Помимо сельского хозяйства, отвечала за работу всего экономического блока правительства. В июле 2024 года назначена и. о. премьера, а уже в октябре стала советником министра сельского хозяйства России.