В Госдуме призвали временно воздержаться от покупок в Telegram

Telegram могут признать террористической организацией, считает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он рекомендовал не совершать транзакции в мессенджере до «официального разъяснения» Роскомнадзора и ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

При этом пользователи могут купить премиум-подписку или звезды в качестве подарка. По мнению господина Свинцова, такие транзакции пока не будут считать финансированием экстремизма. «В любом случае до официального разъяснения Роскомнадзора, ФСБ я бы рекомендовал нашим гражданам этого пока не делать»,— сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Сегодня ФСБ сообщила о намерении объявить основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. В спецслужбах утверждают, что украинская сторона использовала Telegram-бот «Дайвинчик/Leo» для вовлечения россиян в диверсионную деятельность.

Бот «Дайвинчик» есть также в «Максе» и во «ВКонтакте». В конце 2025 года его внесли в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за наличия в чате детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).