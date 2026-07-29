В Госдуме призвали временно воздержаться от покупок в Telegram
Telegram могут признать террористической организацией, считает зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов. Он рекомендовал не совершать транзакции в мессенджере до «официального разъяснения» Роскомнадзора и ФСБ.
Зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
При этом пользователи могут купить премиум-подписку или звезды в качестве подарка. По мнению господина Свинцова, такие транзакции пока не будут считать финансированием экстремизма. «В любом случае до официального разъяснения Роскомнадзора, ФСБ я бы рекомендовал нашим гражданам этого пока не делать»,— сказал он в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Сегодня ФСБ сообщила о намерении объявить основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму. В спецслужбах утверждают, что украинская сторона использовала Telegram-бот «Дайвинчик/Leo» для вовлечения россиян в диверсионную деятельность.
Бот «Дайвинчик» есть также в «Максе» и во «ВКонтакте». В конце 2025 года его внесли в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора из-за наличия в чате детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).
Ранее Роскомнадзор уже пытался блокировать Telegram с апреля 2018 по июнь 2020 года из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений. Блокировка была прекращена после заявлений основателя Telegram о готовности противодействовать терроризму и экстремизму.
С августа 2025 года Роскомнадзор ввел частичные ограничения на работу Telegram, включая блокировку звонков, мотивируя это тем, что мессенджер используется для обмана, вымогательства и вовлечения граждан РФ в диверсионную и террористическую деятельность. Также, с февраля 2026 года были введены ограничения на загрузку мультимедиа в Telegram.
ФСБ России неоднократно заявляла, что украинские спецслужбы используют Telegram для вовлечения россиян в диверсионную деятельность. В феврале 2025 года ФСБ сообщала о задержании восьми граждан РФ, которые выполняли задания украинских спецслужб, используя WhatsApp и Telegram для вербовки и координации действий по поджогам и планированию терактов. В марте 2024 года основатель Telegram Павел Дуров сообщил о внедрении мер по борьбе с сообщениями, призывающими к терактам, и техническом блокировании десятков тысяч таких попыток.