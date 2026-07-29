Глава МЧС России посетил Свердловскую область в связи с паводками

Губернатор Свердловской области Денис Паслер совместно с прибывшим в регион министром МЧС Александром Куренковым провел совещание по ликвидации последствий паводка, сообщили в департаменте информационной политики области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Теряев, Александр Куренков и Денис Паслер

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Виктор Теряев, Александр Куренков и Денис Паслер

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По словам начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктора Теряева, чрезвычайная ситуация возникла из-за аномальных осадков: за два месяца выпало четыре месячные нормы осадков — зафиксирован уровень 292 мм при норме 72 мм. Подтоплены оказались 188 населенных пунктов и 42 садоводческих товариществ в 38 муниципалитетах. Вода к 28 июля покинула 1139 жилых домов и 7081 приусадебный участок, однако остаются затопленными 291 дом, три участка дорог и 10 низководных мостов. Ограничено сообщение с 22 населенными пунктами. В качестве превентивных мер эвакуированы 514 человек, включая 92 детей. В трех ПВР размещены 67 человек, в том числе 17 детей.

Наиболее сложная обстановка зафиксирована в Ирбите, Ирбитском, Невьянском и Режевском округах. Региональные власти оказывают финансовую помощь пострадавшим. Проводится вакцинация от гепатита А: от него привики поставили 4728 жителям, в том числе 917 детям, от брюшного тифа привиты 682 человека. Обработано 843 жилых дома и более 300 скважин.

Денис Паслер сообщил, что сейчас главной задачей является оперативное завершение работ по восстановлению и мероприятия по снижению будущих рисков. Министр поставил задачу в кратчайшие сроки завершить просушку жилья. «Для этого мы дополнительно перебрасываем сюда технику и оборудование из соседних регионов. Также прошу обеспечить бесперебойную работу комиссий по оценке ущерба, чтобы граждане своевременно получили все положенные выплаты. Сил и средств для этого достаточно»,— сказал он.

В ликвидации последствий задействовано около 400 человек и более 120 единиц техники. В зону бедствия в Ирбит и Ирбитский МО направлено дополнительное оборудование из Кургана, Челябинска и Екатеринбурга для просушки домов и откачки воды: 33 тепловые пушки, 27 мотопомп и девять генераторов. Для санобработки в Ирбит направлены 40 спасателей и шесть единиц спецтехники МЧС.

Ирина Пичурина