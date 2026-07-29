Суд над бывшим руководством клиники Мешалкина откладывается

Рассмотрение уголовного дела бывшего гендиректора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава РФ Александра Чернявского и его зама Артема Пухальского откладывается, предположительно, на 28 августа. Первоначально заседание было назначено на 30 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Материалы уголовного дела поступили в Советский райсуд Новосибирска еще в середине июля, однако обвиняемые, которых этапируют из Москвы, находятся только на пути в Новосибирск.

В августе 2025 года правоохранители задержали гендиректора НМИЦ Александра Чернявского и его заместителя Артема Пухальского, курировавшего вопросы экономики и финансов. В кабинетах и жилищах подозреваемых следователи провели обыски, в ходе которых были изъяты крупная сумма в рублях и валюте, а также коллекция часов. Задержанных доставили в Москву.

Медиков заподозрили в получении взяток от руководителей компаний «Видванс» и «Аритмомед» Татьяны Гриценко и Алексея Лутцева, которых также арестовали. Топ-менеджеры НМИЦ, по версии следствия, брали взятки за систематическое и беспрепятственное подписание контрактов на поставку в клинику медоборудования и расходных материалов. Речь идет о десятках миллионов рублей.

Илья Николаев