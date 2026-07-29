В Белгороде при атаке ВСУ пострадал ребенок

В Белгороде беспилотник ударил по коммерческому объекту. Пострадал 15-летний мальчик, сообщил оперштаб Белгородской области.

Ребенка с осколочными ранениями плеча и предплечья доставили в детскую клиническую больницу. Были повреждены машина и навес.

Белгородская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам со стороны ВСУ. За прошедшие сутки в регионе погибли четыре человека, 46 — пострадали. Сегодня утром в районе белгородского поселка Октябрьский FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю, водитель умер от полученных ранений.