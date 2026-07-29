Крупнейшие банки назвали главные причины банкротства бизнеса

Представители банков на банкротном форуме «Сбера» во Владивостоке обсудили принятые в июле поправки, вводящие новые реабилитационные процедуры для должников-юрлиц. Председатель Дальневосточного банка Сбербанка Андрей Черкашин отметил, что помимо ошибок менеджмента нередко причинами банкротства бизнеса становятся внешние факторы, например ковид, санкции, разрыв логистики, рост ключевой ставки. Среди требующих решения проблем директор департамента по взысканию корпоративной просроченной задолженности Альфа-банка Юрий Негрей указал на отсрочки платежей в рамках госзакупок. По его словам, госкомпании могут на год задерживать оплату подрядчикам, из-за чего у последних возникают сложности с погашением кредитов. Еще один тревожный момент, по мнению господина Негрея, в росте объема выдачи кредитов — бизнес брал займы в надежде, что ключевая ставка снизится, эта задолженность не была реструктурирована, и сейчас предприятия накрыла волна процентных платежей.

Андрей Черкашин уточнил, что сейчас реабилитационные процедуры вводятся в отношении лишь около 1% предприятий, заходящих в банкротство, и выразил надежду, что поправки улучшат ситуацию. Вместе с тем глава Дальневосточного банка признал, что урегулированию мешают разные интересы должников и банков, каждый из которых «тянет одеяло на себя». Юрий Негрей добавил, что распространению досудебных реструктуризаций препятствует низкий уровень доверия в обществе: в России только 25% граждан доверяют окружающим, тогда как в Швеции — 63%. Кроме того, по его словам, нужно вернуть доверие и к судебной системе.

Профессор кафедры финансового менеджмента факультета государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Львова считает необходимым также совершенствовать системы оценки рисков финансового состояния бизнеса, создать единую базу проблемных активов, развивать образовательные программы по антикризисному управлению и формировать в обществе культуру спасения бизнеса, которая предполагает понимание важности восстановления платежеспособности компании вместо ее ликвидации.

Анна Занина, Владивосток