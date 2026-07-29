Reuters: Иран получит от Китая до 400 ПЗРК в ближайшие недели

В ближайшие недели Китай поставит Ирану до 400 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), включая QW-12 и FN-16. Стоимость партии оценивается в $60–$70 млн. Об этом агентству Reuters сообщили три осведомленных источника.

По данным источников, договор о поставке ПЗРК был подписан с гонконгской компанией Zhongqing Baoshang International Investment, которая выступила посредником между Ираном и китайским поставщиком. График поставок, количество и несколько других деталей договора еще могут измениться. Как пишет Reuters, получение таких ПЗРК «существенно расширяет иранские запасы средств ПВО ближнего действия и свидетельствует об углублении военных связей Ирана и Китая».

На запрос Reuters по поводу информации о поставке ПЗРК в Министерстве иностранных дел КНР ответили, что «эти сообщения абсолютно безосновательны». «Китай всегда стремился к продвижению мира и прекращению этого конфликта»,— добавили в ведомстве.

Алена Миклашевская