Reuters: Иран получит от Китая до 400 ПЗРК в ближайшие недели
В ближайшие недели Китай поставит Ирану до 400 переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), включая QW-12 и FN-16. Стоимость партии оценивается в $60–$70 млн. Об этом агентству Reuters сообщили три осведомленных источника.
По данным источников, договор о поставке ПЗРК был подписан с гонконгской компанией Zhongqing Baoshang International Investment, которая выступила посредником между Ираном и китайским поставщиком. График поставок, количество и несколько других деталей договора еще могут измениться. Как пишет Reuters, получение таких ПЗРК «существенно расширяет иранские запасы средств ПВО ближнего действия и свидетельствует об углублении военных связей Ирана и Китая».
На запрос Reuters по поводу информации о поставке ПЗРК в Министерстве иностранных дел КНР ответили, что «эти сообщения абсолютно безосновательны». «Китай всегда стремился к продвижению мира и прекращению этого конфликта»,— добавили в ведомстве.
Информация о поставках Китаем Ирану систем ПВО появлялась и ранее. В апреле 2026 года телеканал CNN со ссылкой на данные американской разведки сообщал, что Китай готовится поставить Ирану новые системы ПВО, включая переносные зенитно-ракетные комплексы MANPADS. Тогда же источники заявляли, что Пекин пытается перенаправить грузы через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение, а американская разведка пришла к выводу, что Китай рассматривал возможность поставки Ирану современных радиолокационных систем X-диапазона для расширения возможностей иранского ПВО. Тем не менее Китай поспешил опровергнуть данную информацию, а председатель КНР Си Цзиньпин обещал президенту США Дональду Трампу, что Пекин не будет поставлять Ирану военную технику, хотя и подчеркнул важность продолжения закупки Китаем нефти у Ирана.
Китай является для Ирана основным торговым партнером и крупным держателем его активов. Страны наращивают товарооборот, а в 2021 году подписали 25-летнее соглашение о «всеобъемлющем стратегическом партнерстве». Китай также выступает против санкций ООН в отношении Ирана и способствовал нормализации отношений между Ираном и Саудовской Аравией. Тем не менее Иран также сотрудничает в военно-технической сфере с Россией, хотя в 2025 году иранские чиновники выражали сомнения в пользе «стратегического союза с Москвой» после ирано-израильского конфликта, утверждая, что Россия предоставляла Израилю разведданные о расположении иранских систем ПВО.