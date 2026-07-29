Зарубежные СМИ: Как эскалация между США и Ираном скажется на судоходстве в Ормузе?

Тегеран и Вашингтон обменялись ударами после четырех дней затишья. Исламская Республика атаковала американскую базу в Иордании. В ответ Соединенные Штаты и Саудовская Аравия ударили по объектам логистики и складам оружия на востоке Ирака. Ими управляют проиранские террористические группировки, сообщили в Центральном командовании США. Кроме того, военные заявили о перехвате более 30 беспилотников. На этом фоне йеменские хуситы атаковали ракетами саудовский нефтяной танкер в Красном море. Тегеран продолжит воевать ради контроля над Ормузским проливом, сообщили в МИД Ирана. Как эскалация конфликта скажется на переговорах по возобновлению судоходства в акватории? Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Razieh Poudat / ISNA / AP Фото: Razieh Poudat / ISNA / AP

Иран и США не обменивались ударами с 24 июля. До этого стороны бомбили друг друга две недели подряд. Источники американских СМИ связывали паузу в боевых действиях с началом переговоров по Ормузу. В процессе участвовали как посредники — Оман, Катар, Египет и Пакистан, — так и сами США. Речь идет о спецпосланниках Стиве Уиткоффе и Джареде Кушнере. Дональд Трамп называл эти консультации «очень глубокими». По сути, американский президент давал дипломатии еще один шанс, но теперь его позиция может поменяться, пишет Axios. Издание напоминает, что глава Белого дома неоднократно подчеркивал, что не готов уделять переговорам много времени. Либо они пройдут быстро, либо не состоятся вовсе, заявлял он журналистам.

Впрочем, США будет непросто возобновить полноценные боевые действия. Сенат до сих пор не согласовал новый военный бюджет. А Конгресс принял резолюцию о прекращении войны в Иране, отмечает NBC. Телеканал указывает и на возросшую роль Саудовской Аравии. После того, как хуситы фактически приступили к блокаде портов королевства в Красном море, страна готова «отвечать на любую агрессию, с которой столкнется».

При этом неожиданно еще одним участником конфликта могла стать Украина. На днях ВСУ атаковали иранское судно в Каспийском море. По данным источников The New York Times, в ответ Тегеран планировал ударить по одному из портов в Черном море. Впрочем, главы МИД обеих стран оперативно созвонились и снизили градус напряженности. По версии Киева, атака на сухогруз была непреднамеренной. Теперь Иран требует возмещения убытков.

Вероятно, этот и другие инциденты обсуждались на последней встрече Трампа и Нетаньяху, отмечает The Wall Street Journal. Переговоры прошли в закрытом режиме. Лидеры назвали их позитивными, но не привели какой-либо конкретики. Правда, по информации источников издания, главу еврейского государства приняли в Вашингтоне прохладно. Трамп якобы недоволен, что Нетаньяху выступает против американских мирных инициатив в Ливане и секторе Газа. Тем не менее США и Иран прервали четырехдневную паузу в ударах спустя всего несколько часов после завершения встречи, заключает The Wall Street Journal.