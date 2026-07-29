В Сочи спасатели обнаружили тело унесенного в море подростка

В Лазаревском районе Сочи два дня искали подростка, которого вместе с отцом 27 июля унесло в море течением реки Псезуапсе. Оба найдены погибшими, сообщает служба спасения Сочи.

Несчастный случай произошел на берегу моря в районе пляжа «Багратион», в устье реки Псезуапсе. Отец вместе с пятнадцатилетним сыном переходили реку Псезуапсе вброд. Течение унесло обоих в акваторию Черного моря. Очевидцы вызвали спасателей. В поисково-спасательных работах приняли участие 15 человек. Часть поисковых групп обследовала берег моря, часть — проводила поиск в акватории с использованием катеров МЧС.

Тело мужчины было найдено в тот же день. Спасатели пытались реанимировать пострадавшего, однако скорая помощь констатировала его смерть. Поиски подростка продолжались больше двух суток. Подросток был найден погибшим в море недалеко от устья реки.

Анна Перова, Краснодар