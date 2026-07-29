«Адские» санкции еще не прогрелись

Сенат США одобрил антироссийский законопроект Грэма—Блюменталя. Документ прошел первое процедурное голосование. За выступили 86 конгрессменов, против — 12. Теперь Сенат должен обсудить ужесточение санкций по существу и провести финальное голосование перед отправкой на согласование в Палату представителей. Правда, ее члены уходят на августовские каникулы, поэтому в силу документ может вступить не раньше сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manuel Balce Ceneta / AP Фото: Manuel Balce Ceneta / AP

Новую версию законопроекта внесла на рассмотрение сестра Линдси Грэма Дарлин. Согласно документу, как пишет Bloomberg, глава Белого дома получит право ввести единый тариф в размере 500% на все ввозимые в США российские товары. А также дополнительные 100-процентные пошлины против пяти крупнейших российских импортеров энергоресурсов. И третьих стран, которые закупают у Москвы нефть, уран и СПГ или помогают обходить санкции. При этом в последней редакции законопроекта появилось ограничение: новые тарифные полномочия президента будут действовать только пять лет. Но для Москвы эти меры едва ли станут «адскими», уверен гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев:

«Действительно, в законопроекте есть ряд положений, которые могут насторожить и российский бизнес, и наших зарубежных контрагентов. Но многое из того, что там предлагается, уже фактически действует. Если говорить о 500-процентных тарифах на российские товары, то сам импорт с начала специальной военной операции сократился примерно в 12 раз и сейчас остается незначительным.

Что касается пошлин для стран, покупающих российскую нефть, то президент США уже вводил подобные меры, используя свои полномочия, без принятия отдельного федерального закона. Даже если закон будет принят, президент сможет как применять его в полной мере, так и не применять вовсе. У главы Белого дома достаточно широкие полномочия в вопросах исполнения подобных законов. Поэтому если будет политическая воля смягчить их применение, это вполне возможно. Если же будет принято решение об эскалации санкционного давления, президент сможет сделать это и без нового закона, используя уже существующие полномочия.

Поэтому каких-то совсем неожиданных или критических сценариев я здесь не вижу».

По инициативе Дональда Трампа в документ включили и блок мер против Ирана. Над новым пакетом антироссийских санкций начал работать и Евросоюз. Потенциально, он может стать крупнейшим с 2022 года, отмечает Bloomberg. В него могут включить больше 1,6 тыс. компаний-партнеров Москвы, чья общая выручка превышает $20 млрд. Таким образом число организаций, которые находятся под европейскими санкциями, увеличится примерно на 50%. И этот пакет европейским дипломатам будет принять гораздо проще, отмечает старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы Экономики Сергей Шеин:

«Это тенденция, которую мы наблюдаем с 2023 года. Европейскому союзу сейчас проще расширять санкционные списки, включая в них все больше российских компаний и компаний из третьих стран, которые, с точки зрения Брюсселя, помогают России обходить ограничения или сотрудничают с ней в сфере товаров двойного назначения. В условиях, когда среди стран-членов ЕС сохраняется много разногласий по поводу новых санкционных мер, проще двигаться именно по пути расширения перечня юридических лиц, подпадающих под ограничения, чем вводить более масштабные и принципиально новые санкционные механизмы».

По данным Bloomberg, 22-й пакет антироссийских санкций ЕК намерена принять в октябре. И в том числе, чтобы компенсировать свой «урезанный» 21-й пакет. Но его содержание агентству не подтвердили ни в Еврокомиссии, ни в дипслужбе ЕС. Так или иначе новые ограничения, вероятно, не достигнут экономического эффекта предыдущих пакетов, которые затронули нефтяную отрасль и банковскую систему России, подчеркивает Bloomberg. Но массив европейских рестрикций уже начинает сказываться, - отмечает президент Ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина:

«Безусловно, это окажет влияние и на Россию, а не только на ее партнеров. История с 21-м пакетом показала, что даже в отсутствие Виктора Орбана согласовать такие решения непросто. Многое будет зависеть от того, как будут складываться отношения между Вашингтоном и Киевом. Сейчас США, судя по всему, больше склоняются к поддержке Украины, чем России. "Дух Анкориджа", по сути, закончился в Маниле, где Марко Рубио ясно дал понять: никаких договоренностей не было. Соединенные Штаты продолжат продавать вооружение странам НАТО, а как союзники распорядятся этим оружием — уже их решение.

Думаю, европейцы такого разворота со стороны Дональда Трампа не ожидали. Но это не означает, что он изменил свое личное отношение к российскому президенту.

Просто его возможности ограничены: он зависит от настроений избирателей и собственной партии, а они, судя по всему, меняются. Показательно, что Джей Ди Вэнс отошел на второй план, а Марко Рубио, наоборот, вновь оказался в центре внешнеполитической повестки. Это профессиональный дипломат, который гораздо лучше понимает, что такое национальные интересы Соединенных Штатов, и при этом, очевидно, не испытывает особых симпатий к России».

По данным ТАСС, в ближайшее время в Россию могут снова приехать Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Но определенности, как сообщается, сейчас нет. В то же время, по данным журналистов Financial Times, американские переговорщики могут посетить и Киев. Якобы об этом договорились на встрече Владимир Зеленский и Дональд Трамп.

Екатерина Вихарева