Пермский губернатор сообщил об атаке дронов на промышленный объект
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил об атаке БПЛА на регион. По словам чиновника, целью удара стало промпредприятие.
«На одно из промышленных предприятий Пермского края совершена атака, — заявил чиновник. — Несколько БПЛА было сбито на подлете».
Господин Махонин подчеркнул, что пострадавших нет. Другие подробности он не привел. Глава региона попросил местных жителей не публиковать фото и видео, а также «доверять только официальным источникам информации».