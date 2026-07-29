Суд оштрафовал на 3 млн руб. жителя Приангарья за негативную оценку Дня Победы
Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя города Братска. Его признали виновным в реабилитации нацизма, в качестве наказания его оштрафовали на 3 млн руб. Гражданин признал свою вину, приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.
Согласно материалам дела, 9 мая житель Братска в групповом чате в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) разместил публикации, в которых негативно оцениваются День Победы, а также ветераны Великой Отечественной войны и их действия. Установлено, что он был администратором чата, созданного в 2017 году для размещения производственной информации, при этом «участники общались и на другие темы».
В суде заявили, что мужчина «действовал с прямым умыслом на реабилитацию нацизма». В силу своего возраста, жизненного опыта и образования он мог объективно оценивать характер размещаемой им информации, а значит, осознавал «общественную опасность и противоправный характер своих деяний», сообщили в релизе. В качестве дополнительного наказания братчанину запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием групп и каналов в социальных сетях, а также размещать какие-либо материалы в интернете.
Уголовная ответственность за реабилитацию нацизма (статья 354.1 УК РФ) ужесточалась в 2021 году, когда интернет был приравнен к СМИ в части ответственности за распространение подобной информации. Поправки предусматривают до пяти лет лишения свободы, если преступление совершено с использованием интернета, и до трех лет без него. Также были введены штрафы для юридических лиц от 1,5 млн до 3 млн рублей за подобные нарушения.
За время действия этой статьи возбуждались уголовные дела в разных регионах России. Так, в Ижевске, Томске, Нижнем Новгороде и Хакасии мужчины получали обвинения за комментарии в социальных сетях, содержащие одобрение преступлений нацистской Германии, отрицание фактов Нюрнбергского трибунала или положительную оценку действий нацистской армии. Часто обвиняемые также размещали ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны или унижали значение Победы.
В ряде случаев в качестве доказательств изымались предметы с изображением нацистской символики. Некоторые обвиняемые, такие как в Томске и Нижнем Новгороде, признавали свою вину. Наказания варьировались от штрафов до лишения свободы на срок до пяти лет. Например, в 2023 году осудили заключенного колонии за реабилитацию нацизма, приговорив его к двум годам девяти месяцам лишения свободы, а с учетом прошлых приговоров — к 13 годам.