Суд оштрафовал на 3 млн руб. жителя Приангарья за негативную оценку Дня Победы

Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего жителя города Братска. Его признали виновным в реабилитации нацизма, в качестве наказания его оштрафовали на 3 млн руб. Гражданин признал свою вину, приговор не вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Согласно материалам дела, 9 мая житель Братска в групповом чате в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) разместил публикации, в которых негативно оцениваются День Победы, а также ветераны Великой Отечественной войны и их действия. Установлено, что он был администратором чата, созданного в 2017 году для размещения производственной информации, при этом «участники общались и на другие темы».

В суде заявили, что мужчина «действовал с прямым умыслом на реабилитацию нацизма». В силу своего возраста, жизненного опыта и образования он мог объективно оценивать характер размещаемой им информации, а значит, осознавал «общественную опасность и противоправный характер своих деяний», сообщили в релизе. В качестве дополнительного наказания братчанину запрещено три года заниматься деятельностью, связанной с администрированием групп и каналов в социальных сетях, а также размещать какие-либо материалы в интернете.

Влад Никифоров, Иркутск