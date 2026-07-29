В Минусинске после ливня ввели режим повышенной готовности

В Минусинском округе введен режим повышенной готовности. Причиной стал мощный ливень, обрушившийся на «южную столицу» Красноярского края.

«С утра зарядил такой ливень, что глазом моргнуть не успели, и кругом полились реки. Ситуация вышла из разряда штатной, и это дало право ввести на территории округа режим “повышенная готовность”. Это позволяет на договорной основе привлекать ресурсы частников и сторонних предприятий, чтобы откачивать воду быстрее»,— сообщил 29 июля глава округа Дмитрий Меркулов. По данным мэрии, на улицах города работают восемь единиц спецтехники.

Согласно прогнозу синоптиков, 30 и 31 июля в центральных и южных округах Красноярского края местами вновь ожидаются сильные дожди с градом и усилением ветра более 25 м/с.

Валерий Лавский