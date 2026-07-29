Акции VK выросли более чем на 4,5% на торгах 29 июля

Акции МКПАО «ВК» по состоянию на 11:13 мск прибавляли 4,63% и торговались на уровне 148,05 руб. за штуку. Еще в 6:55 мск акции группы стоили около 141 руб. за бумагу.

Сегодня утром ФСБ сообщила об уголовном деле в отношении основателя Telegram Павла Дурова. Ему предъявлено обвинение в содействии терроризму. По версии ФСБ, украинские спецслужбы использовали Telegram-бот «Дайвинчик/Leo» для вовлечения россиян в диверсионную деятельность.