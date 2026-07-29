Четырех новосибирцев задержали за махинации с автостраховками на 3 млн рублей

Четырех жителей Новосибирской области задержали силовики по подозрению в инсценировке ДТП для получения выплат. В отношении фигурантов дела возбуждено уголовное дело по 11 эпизодам мошенничества (ч. 4 ст. 159.5 УК РФ), сообщает ГУ МВД региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, преступную схему организовал житель Бердска, который привлек трех своих знакомых. Аферист, считают правоохранители, координировал инсценировку ДТП и оформление документов для получения страховых выплат. Остальные члены преступной группы выступали в качестве «участников» аварий и предоставляли в страховые компании заведомо ложные извещения о наступлении страховых случаев.

Для этого сообщники покупали автомобили среднего ценового сегмента, которые после использования в инсценировках реализовывались на вторичном рынке. Ущерб от действий подозреваемых составил, по подсчетам следствия, более 3 млн руб.

Александра Стрелкова