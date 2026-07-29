В Малайзии ликвидированы два синдиката онлайн-мошенников

Составлено ИИ-Ассистентъ

Проблема онлайн-мошенничества актуальна во многих странах, включая Россию, где, например, ущерб от действий кибермошенников за первые три месяца 2025 года составил 6,9 млрд рублей, при этом банки предотвратили попытки хищения еще 4,6 трлн рублей. За 11 месяцев 2024 года только в Тюменской области телефонные и интернет-мошенники похитили свыше 1 млрд рублей, при этом доля киберпреступлений в общем массиве преступности достигла 44%.

Мошеннические схемы постоянно развиваются. Злоумышленники используют поддельные сайты для инвестиций, предлагают легкий заработок, имитируют звонки от официальных организаций и используют взломанные аккаунты в мессенджерах для обмана граждан. Наиболее уязвимыми категориями населения перед мошенниками остаются пожилые люди и школьники. В последнем случае преступники могут предлагать участие в онлайн-играх, быстрый заработок или вовлекать в схемы транзита денежных средств.

Власти инициируют внедрение систем «Антифрод», маркировку звонков от юридических лиц и IP-телефонии, а также усиление законодательства для борьбы с мошенничеством. С сентября 2025 года в России вступил в силу закон, вводящий «период охлаждения» для потребительских кредитов, чтобы дать заемщикам время обдумать решение и выйти из-под влияния мошенников. Власти также разрабатывают законопроекты, направленные на борьбу с кибермошенничеством, включая возможность самозапрета на кредиты и контроль за сим-картами. В июне 2026 года в правительстве РФ был создан оперативный штаб по борьбе с кибермошенничеством под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко, объединяющий усилия государства и бизнеса.

Ключевым аспектом в борьбе с онлайн-мошенничеством является межведомственное взаимодействие. В России уже запущен пилотный проект, который предполагает координацию усилий государственных органов, банков, операторов связи и других структур для более эффективного противодействия киберпреступности. Технологические решения, такие как искусственный интеллект, используются для выявления и блокировки мошеннических операций.