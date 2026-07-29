В вузы Екатеринбурга поступило 82 тыс. заявлений от абитуриентов

Екатеринбург стал четвертым городом в России, в вузы которого чаще всего хотят поступить абитуриенты, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ. В высшие учебные заведения города было подано 82 тыс. заявлений. Прием документов завершен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Столицу Свердловской области опередили Москва, Санкт-Петербург и Казань. Также в топ-10 городов вошли Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Уфа, Краснодар и Томск. Около 94% абитуриентов — почти 1,3 млн человек — подали 4,3 млн заявлений через Госуслуги, из них 58 тыс. заявлений поступило от иностранных граждан. В 58% случаев документы подавались на очную форму обучения, 16% — на очно-заочную, 27% — на заочную. Самыми популярными направлениями стали инженерное и педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии.

В начале недели в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге сообщили, что в этому году заявления на поступление в вуз подали 49 832 абитуриента — на 7444 человека больше, чем в 2025 году. По числу поступающих лидируют программы IT и инженерного профиля. Кроме того, Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) стал одним из самых популярных вузов России среди абитуриентов по количеству поданных заявлений на поступление онлайн.

Ирина Пичурина