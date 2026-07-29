«Минимум конкретики»

Киев и Белый дом положительно оценили очередную встречу Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Какая-либо конкретика при этом на сегодняшний день отсутствует. Президент Украины прибыл в США для участия в церемонии похорон сенатора Линдси Грэма. Тем временем Bloomberg сообщил, что американские сенаторы достигли межпартийного соглашения по законопроекту Грэма—Блюменталя об ужесточении антироссийских санкций. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трамп по-прежнему намерен избегать резких шагов в отношении России.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

На церемонию похорон Линдси Грэма из мировых лидеров приглашение получили Владимир Зеленский, Биньямин Нетаньяху и Александр Стубб. Покойный сенатор считался лучшим другом Украины и Израиля. Что касается президента Финляндии, то они с Грэмом состояли в дружеских отношениях. В частности, их объединяла любовь к игре в гольф.

Первым на аудиенцию к Дональду Трампу отправился президент Украины. Седьмая по счету официальная встреча продлилась один час пять минут. Проходила она в закрытом режиме.

Следующим был премьер-министр Израиля. Поговорили чуть больше часа, также в закрытом режиме. Лидеры США и еврейского государства встретились в восьмой раз. Речь идет о второй каденции нынешнего президента Соединенных Штатов. Конкретики — минимум. Как Зеленский, так и Нетаньяху заявили о позитивном результате переговоров. В том же ключе выступила и пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Зеленский сообщил, что говорили о военных поставках и о необходимости в очередной раз активизировать дипломатический процесс. Для этого решено возобновить координацию рабочих групп. Возможно, спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер скоро прибудут в Киев — предположительно, в течение двух недель. Возможно, затем они отправятся в Москву. Причина такой сдержанности в том, что сам формат мероприятия не предполагал политических заявлений, дабы не затмить собой значение траурной церемонии.

Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил Аббасу Арагчи и, как он выразился, провел с иранским коллегой «откровенный разговор». Судя по всему, Киев попытался снять возникшее напряжение между странами после украинской атаки на иранское торговое судно. Это несколько размывает версию о том, что Зеленский может стать участником антииранской коалиции в части перекрытия так называемого Северного транспортного коридора для доставки грузов в Иран через Каспийское море. Судя по всему, Дональд Трамп по-прежнему не настроен на резкую конфронтацию и предпочитает добиваться мирной сделки как с Москвой, так и с Тегераном.

При этом поставки оружия Киеву не только продолжатся, но и расширятся в части номенклатуры.

Законопроект Грэма—Блюменталя об «адских» антироссийских санкциях также остается актуальным. Но с его принятием, по всей вероятности, торопиться не будут — он останется фактором давления на Россию. Интригой остается то, что должно прийти на смену «духу Анкориджа». Что на этот раз окажется в портфеле у Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера?

Между тем главный вывод таков: Америка и администрация Трампа если и не считают официально Зеленского и Украину союзниками, то уже близки к этому. Времена, когда украинского лидера выставляли из Белого дома, похоже, остались в прошлом. Хотя, конечно, все может повториться, учитывая не только характер 47-го президента Соединенных Штатов, но и изменение мировой экономической и политической конъюнктуры.

Дмитрий Дризе