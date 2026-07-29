Минэкономики допускает расширение механизма досудебной санации для юрлиц-должников

Недавно принятые Госдумой поправки к закону о банкротстве (см. “Ъ” от 5 июля), вводящие новые механизмы для реструктуризации долгов юрлиц, обсудили на организованном «Сбером» международном форуме «Банкротство. Дальний Восток». «Мы строили, строили и наконец построили»,— оценил принятый закон старший управляющий директор—начальник управления принудительного взыскания и банкротства департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Евгений Акимов.

Советник министра экономического развития РФ Игорь Шулешов отметил, что споры в рамках реформы велись долго, по каждому вопросу было несколько возможных решений и нужно было найти баланс между интересами должника и кредиторов. По его словам, нужно было сделать гибкую процедуру, которая не будет допускать возможности злоупотреблений со стороны должника или кредиторов. Ранее закон о банкротстве регулировал ситуации, когда финансовые проблемы у должника уже наступили и дело дошло до суда, а принятые поправки должны позволить бизнесу решать начинающиеся проблемы на более раннем этапе, пояснил господин Шулешов. Для этого, в частности, предусмотрена досудебная санация, которая применима, когда есть потенциал сохранения бизнеса.

Евгений Акимов обратил внимание на то, что комплексную санацию сделали возможной только для должников с активами более 1 млрд руб. Профессор кафедры финансового менеджмента факультета госуправления МГУ им. М. В. Ломоносова Ольга Львова уточнила, что доля таких предприятий без учета недействующих в стране всего 1,2% — 43 168 юрлиц, из которых около 6 тыс. компаний с высоким (красным) уровнем финансового риска, по данным СПАРК. Игорь Шулешов пояснил, что министерство «осознает риски применения нового механизма», поэтому они решили вводить его поэтапно, посмотреть на практику применения и потом подумать о донастройке и возможном расширении.

Анна Занина, Владивосток