Отпуск тепла новосибирцам вырос на 12% за полугодие из-за холодной зимы
Холодная зима 2026 года привела к заметному росту потребления новосибирцами тепла, которое производят предприятия СГК. Итоги первого полугодия подвели в компании.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
«С января по июнь новосибирские ТЭЦ СГК — ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и Барабинская ТЭЦ в городе Куйбышеве — отпустили жителям, учреждениям и предприятиям почти на 12% больше тепловой энергии, чем за тот же период годом ранее»,— говорится в сообщении.
Новосибирск использовал 8,04 млн Гкал теплоэнергии. Это на 0,84 млн Гкал больше, чем в январе—июне 2025-го.
По данным синоптиков, средняя температура воздуха с января по май составила минус 8,6 градуса. В прошлом году этот показатель был равен минус 2 градусам.
Производство электроэнергии при этом не изменилось: 6,252 млрд кВт•ч.