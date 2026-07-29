Обжалован приговор сыну бизнесмена, осужденному на 8 лет за ДТП в Новосибирске

Стороны оспорили приговор Никите Заставнюку, осужденному на восемь лет лишения свободы за ДТП с тремя погибшими в Новосибирске. Апелляционное представление прокуратуры и жалоба защиты поступили в Центральный райсуд, указывается в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Заставнюк

Фото: Прокуратура Новосибирской области Никита Заставнюк

Фото: Прокуратура Новосибирской области

6 июля суд признал Никиту Заставнюка виновным и назначил восемь лет в колонии-поселении. Кроме того, его лишили водительских прав на два года.

Никита Заставнюк — собственник алтайского ООО «Производственная компания "Геркулес"», которое в 2009 году основал его отец Сергей Заставнюк (умер в 2023 году). По материалам дела, 26 марта 2025 года BMW X6 с алтайскими номерами, за рулем которой находился пьяный Никита Заставнюк, на красный свет выехал на перекресток и врезался в Hyundai Solaris. Удар был такой силы, что корейский автомобиль отбросило на тротуар. Два пассажира Hyundai погибли на месте, позже в больнице скончался и водитель этой машины. Еще два пассажира получили тяжелые травмы.

Никите Заставнюку инкриминировали ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и причинение тяжкого вреда здоровью). Он полностью признал вину и выплатил родственникам погибших и пострадавшим крупную компенсацию.

Илья Николаев