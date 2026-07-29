Только половина выпускников девятых классов продолжит обучение в школах Новосибирска

Около половины школьников Новосибирска, закончивших девятый класс в 2026 году, планируют поступить в десятый. Предварительные данные о поданных заявлениях представил департамент образования мэрии.

Согласно сообщению пресс-центра городской администрации, девятый класс закончили около 22 тыс. учеников. В десятом намерены учиться более 10 тыс.

«Школа имеет право отказать (в обучении в десятом классе.— «Ъ»), если все места уже заняты. В таком случае родители могут обратиться в департамент образования мэрии Новосибирска. Специалисты помогут найти школу, где есть места»,— привел пресс-центр комментарий начальника департамента Рамиля Ахметгареева. Например, по его словам, в Калининском районе открыли дополнительные десятые классы в школах №105 и №173.

В сообщении отмечается, что школы сами решают, сколько классов открывать, исходя из своих возможностей: количества кабинетов, нагрузки на учителей и санитарных норм.

Валерий Лавский