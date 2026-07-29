В центре Москвы 1 августа перекроют движение из-за ночного велофестиваля

В Москве ограничат движение на Садовом кольце 1 августа. Ограничения введут из-за ночного велофестиваля и велогонки «Вечернее Садовое кольцо», сообщил столичный Дептранс.

31 июля с 16:00 до 23:59 и 2 августа с 00:01 до 05:00 движения не будет в проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи. Также движение ограничат:

с 00:01 до 23:59 1 августа — в проезде Девичьего Поля от Зубовской улицы до улицы Плющихи;

с 15:00 1 августа до 01:00 2 августа — на Садовом кольце, на Зубовской улице от проезда Девичьего Поля до Садового кольца;

с 17:00 1 августа и до окончания мероприятий — на улице Большая Пироговская от улицы Еланского до Зубовской улицы; с 00:01 до 17:00 — по одной полосе в каждом направлении на Зубовской улице от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы и на Большой Пироговской улице от улицы Еланского до Зубовской улицы.

На время проведения мероприятий также запрещена парковка. Ограничения введут: