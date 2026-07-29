Чистая прибыль SK Hynix во втором квартале взлетела на 1242% благодаря ИИ-чипам
Южнокорейский производитель полупроводников SK Hynix Inc. зафиксировал во втором квартале (апрель—июнь) рекордную чистую прибыль в размере 93,92 трлн вон ($64,6 млрд), что в 13,4 раза (на 1242,5%) превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рекорду способствовал ажиотажный спрос на чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM) для сфер ИИ, передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на отчет компании.
Операционная прибыль SK Hynix за отчетный период выросла в 6,5 раза (до 60,54 трлн вон), а выручка — в 3,5 раза (до 79,31 трлн вон). Операционная рентабельность достигла рекордных 76% (против 75% в первом квартале). Это означает, что компания получает 7,6 тыс. вон операционной прибыли с каждых 10 тыс. вон продаж, что исключительно редко случается в производственном секторе, отмечает агентство.
По уровню маржинальности SK Hynix третий квартал подряд опережает тайваньскую TSMC — крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, чья операционная маржа во втором квартале составила 60,3%. Результаты южнокорейского гиганта существенно превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших прибыль на уровне 63,55 трлн вон, и ослабили опасения инвесторов по поводу сдувания «ИИ-пузыря».
Лидерство на рынке HBM-памяти (где SK Hynix занимает 58% мирового рынка) позволило компании обогнать Samsung Electronics и впервые за 25 лет стать самой дорогой публичной компанией Южной Кореи по рыночной капитализации. Накопленные средства производитель планирует направить на расширение производственных мощностей и заводов в Корее.
Лидерство SK Hynix на рынке ИИ-чипов стало возможным благодаря значительному спросу на микросхемы памяти с высокой пропускной способностью (HBM), который резко возрос в связи с развитием технологий искусственного интеллекта. Еще в 2024 году компания прогнозировала, что к 2028 году доля ИИ-чипов в ее выручке достигнет 61%, по сравнению с 5% в 2023 году. Именно эти высокомаржинальные чипы обеспечивают компании рекордные показатели прибыли и выручки.
В условиях этого бума SK Hynix активно инвестирует в расширение производственных мощностей. Так, в начале 2026 года компания объявила об инвестициях в размере $12,9 млрд в строительство нового завода по упаковке и тестированию чипов для ИИ в городе Чхонджу, который должен быть запущен на полную мощность к 2028 году. Эти инвестиции являются частью более крупной стратегии SK Group (в которую входит SK Hynix) по вложению $75 млрд в разработку и производство чипов для ИИ к 2028 году.
Значительный рост спроса на ИИ-чипы привел к тому, что SK Hynix обогнала традиционного лидера рынка — Samsung — и стала самой дорогой публичной компанией Южной Кореи. Также в 2026 году компания успешно провела вторичное размещение депозитарных расписок на бирже Nasdaq, привлекая рекордные $26,5 млрд, которые будут направлены на дальнейшее расширение производственных мощностей и приобретение необходимого оборудования.