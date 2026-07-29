Чистая прибыль SK Hynix во втором квартале взлетела на 1242% благодаря ИИ-чипам

Южнокорейский производитель полупроводников SK Hynix Inc. зафиксировал во втором квартале (апрель—июнь) рекордную чистую прибыль в размере 93,92 трлн вон ($64,6 млрд), что в 13,4 раза (на 1242,5%) превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рекорду способствовал ажиотажный спрос на чипы памяти с высокой пропускной способностью (HBM) для сфер ИИ, передает агентство «Рёнхап» со ссылкой на отчет компании.

Операционная прибыль SK Hynix за отчетный период выросла в 6,5 раза (до 60,54 трлн вон), а выручка — в 3,5 раза (до 79,31 трлн вон). Операционная рентабельность достигла рекордных 76% (против 75% в первом квартале). Это означает, что компания получает 7,6 тыс. вон операционной прибыли с каждых 10 тыс. вон продаж, что исключительно редко случается в производственном секторе, отмечает агентство.

По уровню маржинальности SK Hynix третий квартал подряд опережает тайваньскую TSMC — крупнейшего в мире контрактного производителя чипов, чья операционная маржа во втором квартале составила 60,3%. Результаты южнокорейского гиганта существенно превзошли ожидания аналитиков, прогнозировавших прибыль на уровне 63,55 трлн вон, и ослабили опасения инвесторов по поводу сдувания «ИИ-пузыря».

Лидерство на рынке HBM-памяти (где SK Hynix занимает 58% мирового рынка) позволило компании обогнать Samsung Electronics и впервые за 25 лет стать самой дорогой публичной компанией Южной Кореи по рыночной капитализации. Накопленные средства производитель планирует направить на расширение производственных мощностей и заводов в Корее.

Эрнест Филипповский