Мурашко назвал бессмысленным норматив больничного приема в 15 минут

Норматив, обязывающий врача принять пациента за 15 минут, бессмысленен и становится более «пластичным», заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, такой короткий промежуток времени отводится в основном на повторный прием.

«Начнем с того, что это усредненные нормативы, которые, по сути дела, и для тех, кто "я только спросить", и для тех, кто повторно, и тех, кто первично и нужен осмотр. Жесткий норматив 15 минут бессмыслен, и сейчас он более пластичный»,— сказал господин Мурашко в интервью «Комсомольской правде».

Минздрав в качестве эксперимента стал внедрять специальные опросники для пациентов. Во время записи ко врачу пациенту предлагают подробнее рассказать о своем состоянии здоровья и жалобах. Ответы могут предоставляться в письменном и в голосовом виде, уточнил министр.

В 2025 году более 104 млн россиян были охвачены профилактическими осмотрами и диспансеризацией, сообщала вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава. Михаил Мурашко говорил о важности повышения удовлетворенности граждан медпомощью. Он утверждает, что более половины негативных отзывов населения связаны не с лечением, а с организацией процесса.

Подробности — в материале «Ъ».