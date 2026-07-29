Экс-владельцы «Золотого глобуса» заявили о рейдерском захвате премии

Члены Ассоциации иностранной прессы Голливуда (HFPA), которая ранее владела премией «Золотой глобус», подали иск в федеральный суд Калифорнии к корпорации Penske Media и связанным с ней структурам. Истцы утверждают, что представители компании совершили мошенничество при покупке прав на премию в 2023 году. Экс-владельцы кинопремии потребовали компенсацию в размере не менее $150 млн и отмену соглашения о роспуске HFPA, передает Associated Press.

Представители HFPA заявили, что владелец Penske Media Джей Пенске вступил в сговор с главой холдинга Eldridge Industries Тоддом Боэли. Истцы утверждают, что они искусственно спровоцировали публичный скандал и бойкот «Золотого глобуса», чтобы обесценить актив и заставить HFPA продать права на него на выгодных для покупателей условиях.

В 2021 году журналисты газеты Los Angeles Times выяснили, что среди членов Ассоциации (HFPA) нет ни одного чернокожего журналиста, а вместе с тем руководство ассоциации оказалось замешано в финансовых махинациях. Расследование вызвало большой резонанс: многие актеры и студии объявили премии бойкот. Члены HFPA утверждают, что Penske Media намеренно раздувала этот скандал.

По мнению истцов, сделка позволила Penske Media установить монопольный контроль над голливудскими СМИ, премиями и рекламным рынком — в портфель медиагиганта уже входят Variety, The Hollywood Reporter, Rolling Stone, Billboard и Dick Clark Productions. Кроме того, покупатели обещали членам HFPA пожизненные билеты на церемонию и право голоса, но позже аннулировали эти привилегии, а также незаконно использовали статус благотворительного фонда премии.

Представители действующих владельцев «Золотого глобуса» назвали иск абсурдным. Они заявили, что бывшие члены HFPA просто пытаются спекулировать на теме независимого благотворительного фонда ради получения билетов.

Влад Никифоров