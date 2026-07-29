Си Цзиньпин призвал китайских эмигрантов помочь национальному возрождению Китая

Глава КНР Си Цзиньпин обратился к китайцам, проживающим в других странах (хуацяо), реэмигрантам и их родственникам с призывом внести свой вклад в становление Китая в качестве сильной державы, содействовать «великому возрождению китайской нации на пути модернизации». Заявление последовало в ходе прошедшего в Пекине Всекитайского совещания по работе с хуацяо, сообщает агентство «Синьхуа».

Лидер КНР также дал указания по ведению работы с проживающими зарубежом соотечественниками. Он распорядился всесторонне реализовывать политику партии в отношении них, а также направлять их усилия «на использование своих уникальных преимуществ для активного участия в великом деле национального воссоединения».

Почти в 200 странах и регионах за пределами Китая живет свыше 60 млн китайцев. Еще более 40 млн человек вернулись из-за границы и помогают теперь развитию Китая, продвигая китайскую культуру и углубляя международные обмены и сотрудничество, отмечает «Синьхуа».

К хуацяо (буквально — «китайский эмигрант») относятся как граждане КНР, временно проживающие за границей, так и потомки китайских эмигрантов более ранних волн, которые стали гражданами стран проживания. В традиционном китайском сознании гражданство не является решающим фактором — важнее происхождение предков. Если прадед человека родился в Китае, его уже считают китайцем. Поэтому традиция не отторгает хуацяо, и в Китае их воспринимают как своих соотечественников, волей судьбы находящихся вдали от родины.

Эрнест Филипповский