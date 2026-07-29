Недостатки выявлены в документах 18 красноярских кандидатов Партии пенсионеров

Ошибки обнаружены в данных 18 кандидатов партсписка Партии пенсионеров, поданного для регистрации на выборах в законодательное собрание Красноярского края. Об этом говорится в решении краевой избирательной комиссии от 28 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

Восемь из этих кандидатов возглавляют региональные группы. Так, Юлия Орда (Ленинская группа) в ряде документов не указала место регистрации (жительства), гендиректор ООО «Статус» Ситорамо Амрохоновна Чиниева (Советская группа) неверно написала свое отчество и название должности. Всего в заверенном партсписке Партии пенсионеров 77 человек.

Выявленные недостатки необходимо устранить не позднее 30 июля 2026 года. Крайизбирком рассмотрит итоги этой работы 1 августа.

Валерий Лавский