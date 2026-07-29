Преступность в Челябинской области сократилась на 15%

В первом полугодии 2026 года общий уровень преступности в Челябинской области упал на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. Число пострадавших от таких деяний уменьшилось на 14,6%, погибших — на 22,6%, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Количество квартирных краж сократилось на 46,1%, дистанционных мошенничеств — на 50%. Однако ущерб от ИТ-преступников остается высоким (1,3 млрд руб.), поэтому будет усилена работа с банками. Число ДТП упало на 6%, количество погибших в них — на 30,2%. Выдворены 944 иностранца. Показатель оказался больше прошлогоднего в два раза. Преступность среди мигрантов снизилась на 43,8%.

Виталина Ярховска