В США школы протестируют беспилотники с перцовым газом для защиты от нападающих

В США минимум в восьми школах штатов Джорджия, Флорида и Колорадо протестируют дроны для защиты школ от вооруженных нападений. Разработчиком выступила компания Campus Guardian Angel из Остина (Техас), создающая аппараты на основе опыта применения беспилотников в военных действиях на Украине, сообщает The Guardian.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Campus Guardian Angel Фото: Campus Guardian Angel

По заявлению компании, дроны запускаются после сигнала о нападении и подтверждения угрозы оператором. Устройства управляются удаленно, поддерживают двустороннюю связь и оснащены динамиками для переговоров с нападающим или координации учителей и полиции.

Беспилотники могут оставаться в воздухе около восьми минут. Они могут разбивать обычные оконные стекла, оснащены сиренами и шумовыми хлопушками. Дроны также оборудованы пусковыми установками для стрельбы перцовыми шариками и могут наносить таранные удары по стрелку, чтобы «вывести его из строя».

На пилотную программу в Джорджии законодатели штата выделили $550 тыс. Проект вызывает споры: критики и родственники жертв прошлых трагедий отмечают, что властям следует фокусироваться на предотвращении насилия, а не на борьбе с его последствиями. По данным Washington Post, с 1999 года со стрельбой в школах в США столкнулись более 398 тыс. учащихся.

Влад Никифоров