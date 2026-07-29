Первые кандидаты в депутаты Госдумы зарегистрированы в округах в Алтайском крае

Избирательная комиссия Алтайского края приступила к регистрации кандидатов в Госдуму РФ в одномандатных округах, расположенных на территории региона. Первыми процедуру регистрации прошли Антон Арцибашев (КПРФ) и Андрей Ткаченко («Яблоко»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Депутат законодательного собрания края Антон Арцибашев стал кандидатом в Бийском округе №45. Управляющий муниципальной Спортивной школы олимпийского резерва №3 Андрей Ткаченко — в Славгородском округе №46.

Всего в трех округах в Алтайском крае выдвинуты 23 кандидата. По три представляют «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию», «Новых людей», ЛДПР, «Коммунистов России» и «Яблоко». Двух претендентов выдвинула Партия пенсионеров.

Валерий Лавский