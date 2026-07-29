На шахте «Спиридоновская» в Кузбассе введено внешнее управление

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил ходатайство собрания кредиторов ООО «Шахта "Спиридоновская"» (вело добычу угля в Киселевске) и ввел на предприятии внешнее управление, указано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ Фото: Виль Равилов / Коммерсантъ

В конце июня собрание кредиторов шахты высказалось за введение в отношении должника процедуры внешнего управления, за что было подано 80,2% всех голосов конкурсных кредиторов на общую сумму требований к шахте в 4,18 млрд руб. Общая кредиторская задолженность «Спиридоновской» составляет 5,16 млрд руб.

Кемеровское ООО «Шахта "Спиридоновская"» (первоначально ООО «Промышленный аутсорсинг») в 2022-2023 годах приобрело активы обанкроченного ООО «Шахтоуправление "Карагайлинское"». В сентябре прошлого года в отношении «Спиридоновской» была введена процедура наблюдения. Крупнейшие требования к шахте предъявили новотроицкое АО «Уральская сталь» и связанное с ним московское АО «Инфинити капитал».

Игорь Лавренков, Кемерово