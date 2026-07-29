Из-за массового отравления детей досрочно закрыта смена в новосибирском лагере

Досрочно завершена смена в детском лагере Искитимского района Новосибирской области из-за массового отравления детей. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Мы обязаны досрочно завершить третью летнюю смену для старшей дружины»,— говорится в сообщении ведомства. В Роспотребнадзоре отметили, что решение носит профилактический характер.

Накануне областное Следственное управление СКР организовало проверку по информации в СМИ о массовом отравлении воспитанников в лагере «Чкаловец». Несколько детей госпитализированы в инфекционную больницу.

Александра Стрелкова