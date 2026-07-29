Сбой в IT-системе American Airlines привел к задержке более 1000 рейсов

Составлено ИИ-Ассистентъ

American Airlines, признанная одной из крупнейших авиакомпаний США и всего мира, неоднократно сталкивалась со сбоями в своих IT-системах. Например, 19 июля 2024 года авиаперевозчик, наряду с United Airlines и Delta Airlines, выпускал предупреждения о задержке своих вылетов из-за масштабного технического сбоя в операционной системе Windows. Тогда проблемы были связаны с обновлением приложения Falcon Sensor американской компании CrowdStrike, а также сбоем в работе облачной платформы Microsoft Azure.

Примечательно, что American Airlines ранее сталкивалась с аналогичными проблемами. В апреле 2024 года Alaska Airlines, дочерний перевозчик которой также относится к крупным американским авиакомпаниям, сообщала о втором за полтора года случае прекращения выполнения рейсов из-за сбоя в системах. Такие инциденты подчеркивают хроническую уязвимость авиационной отрасли к техническим неполадкам, которые могут серьезно нарушить операционную деятельность и привести к значительным задержкам.