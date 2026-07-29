Сбой в IT-системе American Airlines привел к задержке более 1000 рейсов
Авиакомпания American Airlines возобновила полеты после запрета, который ввели из-за сбоя в IT-системе перевозчика. Ограничительные меры действовали почти час, сообщает Reuters.
Уведомление о возобновлении полетов крупнейшая авиакомпания США опубликовала вечером 28 июля. Полеты были приостановлены Федеральным управлением гражданской авиации США. «Системы восстанавливаются, и рейсы возобновляются. Приносим извинения нашим клиентам за доставленные неудобства»,— сообщила пресс-служба American Airlines.
По данным сервиса FlightAware, American Airlines задержала более 1100 рейсов (30% от суточного объема) и отменила 221 рейс (6%). Сервис Flightradar24 отметил, что по состоянию на 19:00 по восточному времени (02:00 мск) в воздухе находилось на 130 самолетов компании меньше, чем в это же время неделей ранее.
American Airlines, признанная одной из крупнейших авиакомпаний США и всего мира, неоднократно сталкивалась со сбоями в своих IT-системах. Например, 19 июля 2024 года авиаперевозчик, наряду с United Airlines и Delta Airlines, выпускал предупреждения о задержке своих вылетов из-за масштабного технического сбоя в операционной системе Windows. Тогда проблемы были связаны с обновлением приложения Falcon Sensor американской компании CrowdStrike, а также сбоем в работе облачной платформы Microsoft Azure.
Примечательно, что American Airlines ранее сталкивалась с аналогичными проблемами. В апреле 2024 года Alaska Airlines, дочерний перевозчик которой также относится к крупным американским авиакомпаниям, сообщала о втором за полтора года случае прекращения выполнения рейсов из-за сбоя в системах. Такие инциденты подчеркивают хроническую уязвимость авиационной отрасли к техническим неполадкам, которые могут серьезно нарушить операционную деятельность и привести к значительным задержкам.