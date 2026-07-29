Новосибирский краеведческий музей создаст тактильные копии экспонатов для слепых

Новосибирский государственный краеведческий музей выполнил 3D-сканирование экспонатов из постоянной экспозиции. Цифровые модели станут основой для создания тактильных копий для людей с нарушениями зрения, сообщили в учреждении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

«Современные технологии позволяют с высокой точностью воспроизводить мельчайшие детали музейных предметов. Благодаря этому незрячие и слабовидящие посетители смогут познакомиться с экспонатами не только через рассказ экскурсовода, но и с помощью тактильного восприятия»,— отметили в музее.

Проект реализуется при поддержке грантового конкурса программы «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». Копии экспонатов будут установлены в музее до конца этого года.

Антон Вебер