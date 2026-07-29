В Туве зарегистрировали кандидатов в депутаты Госдумы от пяти партий

В Республике Тыва завершилась регистрация кандидатов в депутаты Госдумы РФ от Тывинского одномандатного округа №37. Об этом говорится в сообщении избирательной комиссии региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Последним 28 июля был зарегистрирован кандидат от «Справедливой России» Денис Сялдышев. Как писал «Ъ-Сибирь», он является руководителем регионального отделения (РО) партии в Республике Хакасия.

Ранее были зарегистрированы еще четыре кандидата, представляющие парламентские партии: министр по делам молодежи республики Буян Куулар («Единая Россия»), депутат верховного хурала Юлия Арланмай (ЛДПР), руководитель РО женского союза «Надежда России» Айдысмаа Чадамба (КПРФ) и директор регионального фонда «Содействие» Артыш Иргит («Новые люди»).

В 2021 году депутатом от Тувы был избран кандидат «Единой России» Айдын Сарыглар. В конце 2025 года он был избран мэром Кызыла.

Валерий Лавский