Администрация Трампа запретила импорт в США новых китайских роботов-гуманоидов

Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила импорт из Китая новых человекоподобных и четвероногих роботов. Решение обосновано необходимостью защитить развитие искусственного интеллекта (ИИ) в стране от угроз национальной безопасности и вернуть ключевые перспективные производства в США, сообщает Reuters.

Также теперь нельзя ввозить в страну инверторы питания, которые позволяют подключать возобновляемые источники энергии и аккумуляторы к сетям и оборудованию центров обработки данных. Меры распространяются только на модели роботов и инверторов, которые еще не были не прошли сертификацию регулятора. При этом FCC также имеет право отозвать разрешения на продажу моделей, которые уже были разрешены к покупке в США.

Администрация президента Дональда Трампа стремится таким образом защитить американскую цепочку поставок ИИ от «китайских угроз» — сбоев, кражи данных и кибератак. В то же время власти побуждают компании переносить производство в США, полагает агентство.

Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин «призывает Соединенные Штаты прислушаться к объективным и рациональным голосам деловых кругов обеих стран» и «прекратить очернять китайские компании и угрожать им санкциями». Власти КНР готовятся принять ответные меры.

По информации источников Reuters, в дальнейшем FCC сделает исключения для многих некитайских поставщиков — аналогично тому, как это было сделано в недавних запретах на иностранные дроны и маршрутизаторы.

Эрнест Филипповский