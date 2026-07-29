Администрация Трампа запретила импорт в США новых китайских роботов-гуманоидов
Федеральная комиссия по связи США (FCC) запретила импорт из Китая новых человекоподобных и четвероногих роботов. Решение обосновано необходимостью защитить развитие искусственного интеллекта (ИИ) в стране от угроз национальной безопасности и вернуть ключевые перспективные производства в США, сообщает Reuters.
Также теперь нельзя ввозить в страну инверторы питания, которые позволяют подключать возобновляемые источники энергии и аккумуляторы к сетям и оборудованию центров обработки данных. Меры распространяются только на модели роботов и инверторов, которые еще не были не прошли сертификацию регулятора. При этом FCC также имеет право отозвать разрешения на продажу моделей, которые уже были разрешены к покупке в США.
Администрация президента Дональда Трампа стремится таким образом защитить американскую цепочку поставок ИИ от «китайских угроз» — сбоев, кражи данных и кибератак. В то же время власти побуждают компании переносить производство в США, полагает агентство.
Посольство Китая в Вашингтоне заявило, что Пекин «призывает Соединенные Штаты прислушаться к объективным и рациональным голосам деловых кругов обеих стран» и «прекратить очернять китайские компании и угрожать им санкциями». Власти КНР готовятся принять ответные меры.
По информации источников Reuters, в дальнейшем FCC сделает исключения для многих некитайских поставщиков — аналогично тому, как это было сделано в недавних запретах на иностранные дроны и маршрутизаторы.
Запрет на импорт китайских роботов-гуманоидов и инверторов питания в США является частью более широкой стратегии администрации Дональда Трампа по защите американской индустрии искусственного интеллекта и сокращению технологического разрыва с Китаем. Ранее США уже вводили ограничения на поставки в Китай чипов для искусственного интеллекта (ИИ), опасаясь их использования в военных целях. Эти действия Вашингтона также отражают стремление усилить импортозамещение и вернуть ключевые перспективные производства на территорию США.
Технологическое противостояние между США и Китаем в сфере ИИ растет. Так, Китай активно развивает собственные технологии в этой области, несмотря на американские санкции и ограничения на доступ к передовым чипам. Например, китайская компания Huawei разрабатывает мощные процессоры для ИИ, которые, по некоторым данным, превосходят аналоги американской Nvidia. Вашингтон также обеспокоен тем, что китайские технологии могут использоваться для слежки и нарушения прав человека.
Политика США по отношению к Китаю характеризуется значительной напряженностью и попытками сдерживания технологического развития КНР. На фоне торговых войн и взаимных пошлин, Вашингтон регулярно вводит ограничения на экспорт технологий в Китай. При этом отмечается, что эти меры часто направлены на защиту национальных интересов США и предотвращение передачи чувствительных технологий. Например, ранее США рассматривали возможность отзыва экспортных лицензий у поставщиков китайской компании Huawei, а также вводили санкции против китайских телекоммуникационных компаний из-за опасений о сборе данных.
В целом, данные шаги США отражают комплексный подход к сдерживанию Китая и обеспечению собственного технологического превосходства, затрагивающий не только торговлю, но и стратегические области, такие как искусственный интеллект и национальная безопасность. Это происходит на фоне продолжающихся торговых переговоров и попыток Вашингтона привлечь к себе союзников для формирования единого фронта против Китая.