Мафия Италии заинтересована в покупке дронов-бомбардировщиков
Итальянская «Коза ностра» проявляет интерес к покупке минометных дронов и другого технологичного оружия на черном рынке, сформировавшемся из-за конфликта на Украине. Об этом заявил прокурор Палермо Маурицио де Лючия во время выступления перед парламентской комиссией по борьбе с мафией, передает агентство ANSA.
По словам прокурора, ранее мафия ввозила арсеналы времен войны в Югославии через регион Саленто, но теперь пытается обновить и усовершенствовать арсенал. Господин де Лючия признал, что правоохранительные органы пока не готовы защищаться от атак с применением дронов.
Отдельно прокурор поднял проблему связи в тюрьмах. По его данным, заключенные мафиози получают мобильные телефоны практически сразу после ареста в блоках средней и высокой безопасности, что позволяет им продолжать руководить преступными группами из камер. Только в двух тюрьмах Палермо за 2025 год и первое полугодие 2026 года было конфисковано 297 телефонов.
В заключение господин де Лючия упомянул расследование в отношении капитала умершего мафиозного босса Маттео Мессины Денаро, отметив, что в сотрудничестве с семью зарубежными странами уже удалось наложить арест на активы стоимостью 200 млн евро.
Интерес итальянской мафии к дронам-бомбардировщикам и другому высокотехнологичному оружию отчасти обусловлен формированием черного рынка вооружений после начала конфликта на Украине. Этот конфликт, как отмечают эксперты, привел к "революции дронов" в военном деле, где беспилотные аппараты становятся главным средством ведения боевых действий. Ранее Западные страны активно наращивали поставки вооружений Украине, при этом возникали опасения, что поставляемое оружие может всплывать на европейском черном рынке и пополнять арсеналы местных преступных организаций.
В целом, организованная преступность давно является серьезной проблемой в Италии. Наряду с сицилийской «Коза Нострой», существует калабрийская мафия «Ндрангета», которая, по оценкам властей и экспертов, является одной из самых могущественных криминальных организаций в Европе и мире. В середине 1980-х годов «Ндрангета» перешла к наркоторговле и расширила свою деятельность за пределы Италии и Европы, зарекомендовав себя как крупный игрок в этой сфере, которая ранее была монополией таких организаций, как "Ндрангета".