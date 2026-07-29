В Приморье двух подростков осудили за теракт на железной дороге
Тихоокеанский флотский военный суд признал двух несовершеннолетних жителей Лесозаводска виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Подсудимые приговорены к 7 и 6,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщила сегодня Дальневосточная транспортная прокуратура.
Как установил суд, в мае 2025 года одному из обвиняемых поступило через мессенджер предложение за вознаграждение поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Тот согласился и привлек своего приятеля. Куратор дистанционно дал необходимые инструкции и пообещал выплатить 80 тыс. руб.
16-летний и 15-летний подростки подожгли релейный и батарейный шкафы, предназначенные для регулирования движения поездов, которые находятся на перегоне станций Ружино — Лесозаводск Дальневосточной железной дороги в Приморском крае. Обвиняемые сняли свое преступление на видео, которое после прислали своему куратору.
В итоге деньги подростки получили, но сумма оказалась в десять раз меньше обещанной — 8 тыс. руб. Размер причиненного ущерба не уточняется.
Подростков задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Случаи, когда подростков привлекают к ответственности за поджоги на железной дороге, совершённые по заданию неизвестных лиц за вознаграждение, не единичны. Аналогичные инциденты происходили в других регионах России. Так, в ноябре 2024 года двое несовершеннолетних из Рыбинска Ярославской области были осуждены за поджог релейных шкафов на Северной железной дороге, получив от 7 до 8 лет лишения свободы. В том же месяце трое подростков из Омской области получили сроки от 6,5 до 6 лет 8 месяцев за поджог релейных шкафов на Транссибе, при этом обещанные им 30 тыс. руб. не были выплачены.
В августе 2025 года в Краснодаре были арестованы двое подростков 2008 и 2010 годов рождения, которые за денежное вознаграждение подожгли объект транспортной инфраструктуры на станции Лорис, нарушив работу железной дороги. В мае 2025 года в Новосибирске 15-летний и 16-летний подростки подожгли устройство системы автоматики на железнодорожных путях по заданию за $300, которые так и не получили. Также в феврале 2026 года двум 15-летним жителям Башкирии предъявили обвинение в теракте за поджог релейного шкафа пообещав им 15 тыс. руб., которые не были перечислены, и осудили двух подростков из Забайкалья к 6 и 7 годам воспитательной колонии за поджог лесного массива по заданию неизвестного куратора, но также без получения денег.
Эти инциденты демонстрируют схожий паттерн: несовершеннолетних привлекают к совершению диверсий или терактов через мессенджеры или интернет, обещая значительное денежное вознаграждение, которое чаще всего не выплачивается в полном объеме или вообще. Объектами посягательств становятся элементы железнодорожной инфраструктуры, такие как релейные и батарейные шкафы, что может приводить к задержкам поездов и создает угрозу безопасности. В некоторых случаях правоохранительные органы устанавливали, что фигурантов координировали украинские организации.