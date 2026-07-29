В Приморье двух подростков осудили за теракт на железной дороге

Тихоокеанский флотский военный суд признал двух несовершеннолетних жителей Лесозаводска виновными в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ). Подсудимые приговорены к 7 и 6,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии, сообщила сегодня Дальневосточная транспортная прокуратура.

Как установил суд, в мае 2025 года одному из обвиняемых поступило через мессенджер предложение за вознаграждение поджечь объекты железнодорожной инфраструктуры. Тот согласился и привлек своего приятеля. Куратор дистанционно дал необходимые инструкции и пообещал выплатить 80 тыс. руб.

16-летний и 15-летний подростки подожгли релейный и батарейный шкафы, предназначенные для регулирования движения поездов, которые находятся на перегоне станций Ружино — Лесозаводск Дальневосточной железной дороги в Приморском крае. Обвиняемые сняли свое преступление на видео, которое после прислали своему куратору.

В итоге деньги подростки получили, но сумма оказалась в десять раз меньше обещанной — 8 тыс. руб. Размер причиненного ущерба не уточняется.

Подростков задержали сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Алексей Чернышев, Владивосток