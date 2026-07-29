Лагерь в Новосибирской области закрыл смену из-за отравления детей

Детский лагерь «Чкаловец» в Искитимском районе Новосибирской области досрочно закончил смену для старшей дружины, состоящей из семи отрядов. Об этом учреждение сообщило в группе «ВКонтакте».

Как сообщает ТАСС, управление Роспотребнадзора проведет в лагере профилактические мероприятия после сообщений о массовом отравлении. СУ СК России по Новосибирской области начало проверку.

По информации Telegram-канала Mash Siberia, шестеро детей пожаловались на высокую температуру, боль в горле и сыпь. Пятерых из них госпитализировали, их состояние стабильное. Младшую и среднюю смены не закрывают, так как они не контактировали с заболевшими.