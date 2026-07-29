Стрелявший в полицейского житель Кузбасса предстанет перед судом

Следственный комитет России (СКР) по Кемеровской области завершил расследование уголовного дела о применении насилия в отношении сотрудника полиции (ч. 2 ст. 318 УК РФ, максимальное наказание — десять лет лишения свободы). Подсудимый — местный житель, рассказали в правоохранительном ведомстве.

Согласно материалам дела, инцидент произошел 29 июля 2025 года в Таштагольском районе. Обвиняемый, находясь в автомобиле, отказался подчиниться законному требованию сотрудника полиции и дважды выстрелил в него из огнестрельного оружия. После этого злоумышленник совершил резкий маневр, демонстрируя намерение осуществить наезд на полицейского. «Угрозу применения насилия представитель власти воспринял как реальную»,— отметили в СКР.

Кроме этого, обвиняемому вменяется еще одно преступление — хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ, максимальная санкция — семь лет колонии). По данным следствия, 27 июля 2025 года он вместе со своим знакомым в одном из ресторанов Таштагольского района избил местного жителя. В ходе конфликта один из нападавших сначала осуществил удушение потерпевшего с использованием надетой на его шею цепи, а затем нанес удары сумкой.

Михаил Кичанов