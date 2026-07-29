На Камчатке два поселка накрыло пеплом из-за выбросов на вулкане Шивелуч
Утром 29 июля на камчатском вулкане Шивелуч произошло два выброса пепла, который выпал в двух поселках региона, сообщили «Ъ» в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
По данным вулканологов, утром в среду на самом северном действующем вулкане Камчатки произошли выбросы пепла на высоту 9 тыс. и 7 тыс. метров над уровнем моря. Пепловый шлейф дошел до близлежащих поселков Усть-Камчатского округа — Ключи и Козыревск. Как сообщили в региональном главке МЧС России, там фиксируется выпадение незначительного количества вулканического пепла. «Жизнедеятельность населения не нарушена. Звонки в ЕДДС муниципального округа от граждан не поступали»,— сообщили в ведомстве.
Вулкан Шивелуч (высота 3 283 метра над уровнем моря) находится в 450 км от Петропавловска-Камчатского. Ближайший к нему населенный пункт — поселок Ключи — расположен в 50 км от подножия исполина. Шивелуч считается одним из самых активных вулканов на полуострове Камчатка.
Вулкан Шивелуч является одним из самых активных на Камчатке, и его извержения часто приводят к пеплопадам в близлежащих поселках. Так, в апреле 2023 года в Усть-Камчатском районе даже вводился режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего за 60 лет пеплопада, затронувшего Ключи, Козыревск и Майское. Тогда толщина слоя пепла могла достигать до 20 см, что приводило к проблемам с питьевой водой, нарушению энергоснабжения и отмене занятий в школах.
Помимо Шивелуча, активность проявляют и другие вулканы Камчатки, такие как Ключевская сопка и Безымянный. Их извержения также сопровождаются выбросами пепла, который может распространяться на сотни километров и представлять опасность для авиации, что приводит к присвоению таким вулканам оранжевого или красного кода авиационной опасности. МЧС регулярно публикует рекомендации для населения в случае пеплопадов, включая призывы оставаться дома и использовать средства индивидуальной защиты.
Мониторинг вулканической активности на Камчатке осуществляют такие организации, как Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) и Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук. Эти службы отслеживают высоту выбросов пепла, направление шлейфов и предупреждают об опасностях, включая угрозу для местных и международных авиаперевозок.